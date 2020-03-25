تأجيل تصوير مسلسل «اختراق» لحين انتهاء أزمة كورونا

أعلن المؤلف محمود حمدان، تأجيل تصوير مسلسل "اختراق" لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه انتهى من كتابة فيلمين وتم تأجيل تصويرهما أيضا لنفس السبب.

وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك: "قدر الله وماشاء فعل.. ربنا يلطف بينا وتعدي الأزمة على خير، وينتهي الوباء من العالم يارب"

مسلسل "اختراق" بطولة الفنان أحمد عيد، بالاشتراك مع الفنان السعودي طلال السدر.



وتشارك في البطولة أيضا الفنانة مى سليم التي تظهر في الأحداث زوجة الفنان أحمد عيد الذي يجسد شخصية طبيب كيميائي يعمل داخل شركة أدوية في السعودية.



كما يشارك أيضا في البطولة، راندا البحيري، والسوري نضال نجم، والفنان السعودي محمد العيسى والمذيعة مها منصور.