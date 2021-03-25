علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على حادث سفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس، قائلًا إن الهيئة مفصل للتجارة الدولية، إضافة إلى أنها علامة مهمة لقدرة المصريين على إدارة حوار مع العالم.



وأضاف عيسى، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس، أنه لا غنى للعالم عن قناة السويس، مؤكدًا أنه لا بد من رفع «الأيادي السياسية» عن قناة السويس.



وأكد الإعلامي، أنه لا يوجد مبرر سياسي أو أخلاقي أو عاقل لتحويل الحادثة لتكون بابًا للمعارضة أو الهجوم، مضيفًا: «هذا الأمر وطني وليس سياسيًا ليكون محل جدال».



وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتا، لحين الانتهاء من أعمال تعويم السفينة التي تنفذها أسطول قاطرات الهيئة في مقدمتهم القاطرة بركة 1، التي تعمل بقوة شد 160 طنا، فيما توجهت السفن المتوقفة إلى الانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين عودة حركة الملاحة بشكل كامل، مضيفا أنه فور تعويم السفينة ستعمل حركة الملاحة طوال اليوم لتعويض فترة توقف السفن.



وانضمت لأعمال تعويم السفينة الكراكتين و«العاشر من رمضان» و«مشهور» والقاطرة تحيا مصر، للمشاركة في أعمال تعويم السفينة وسحب الرمال من حولها والسفينتين نجدة 1 ونجدة 2، لتخفيف حمولة السفينة الجانحة، بجانب 8 قاطرات أخرى تعمل منذ وقوع الجنوح في تخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.



وتعرضت السفينة البنمية للجنوح، والتي تتبع الخط الملاحي «EVER GREEN»، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وتعبر ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، وتسببت العاصفة الترابية وسرعة الرياح التي بلغت 40 عقدة، في انعدام الرؤية وفقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها عند المدخل الجنوبي للقناة.