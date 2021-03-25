انطلاق موسم صيد الحيتان في النرويج أول أبريل المقبل رغم الانتقادات الدولية

يعتزم صائدو الحيتان في النرويج بدء موسم الصيد في الأول من أبريل، رغم الانتقادات الدولية.

كما كان الحال في العامين الماضيين ، فإن حصة الصيد لعام 2021 هي 1278 من حيتان المنك. ومع ذلك ، فإن عدد الحيوانات التي تم قتلها حتى الآن أقل بكثير من الحصة. وفي العام الماضي ، قتل صائدو الحيتان النرويجيون ما مجموعه 503 من حيتان المنك ، بينما كان العدد 429 في عام 2019.

ووفقا لوزارة الثروة السمكية، هناك أكثر من 100 الف من حيتان المنك تعيش في المياه النرويجية.

ودعت منظمة "برو وايلد لايف "، المعنية برعاية الحيوانات اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي إلى إدانة صيد الحيتان النرويجية. والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تتمتع بعلاقة وثيقة مع التكتل.

وقالت ساندرا ألثيرر من منظمة "برو وايلدلايف "النرويج تقوض حماية الحيتان من خلال حصص الصيد التي حددتها بشكل تعسفي".

يعد صيد حيتان المنك تقليدا قديما في النرويج ، ولكن لا يزال يمارسه عدد قليل فقط من الصيادين. وفي عام 2020 ، شاركت 13 سفينة في الصيد.

وقال وزير المصايد والثروة السمكية اود إميل انجيبريجستن "صيد الحيتان النرويجية يتعلق بالحق في استغلال مواردنا الطبيعية". وأضاف أن صيد حيتان المنك هو استخدام مستدام للموارد البحرية في النرويج.

ونظرا لأن الطلب على لحوم ودهن الثدييات منخفض في النرويج ، يتم تصدير الحصة الأكبر إلى اليابان ، التي استأنفت أيضًا صيد الحيتان في عام 2019.

وايسلندا هى ثالث أكبر دولة في صيد الحيتان.