البرلمان الألماني يوافق على صندوق تعافي الاتحاد الأوروبي من جائحة كورونا

وافق البرلمان الألماني على إطار العمل المالي للاتحاد الأوروبي، أو خطة الميزانية طويلة المدى، حتى عام 2027.

كما وافق البرلمان أيضا على صندوق التعافي الأوروبي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، والذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو. ومن المنتظر أن يوفر إطار العمل المالي تمويلات لإنفاق الاتحاد الأوروبي بنحو 8ر1 تريليون يورو حتى نهاية 2027.

ويتعلق إطار العمل المالي، بتقدير الأموال المتاحة للتكتل خلال الأعوام المقبلة ومصدر هذه الأموال، ومنه على سبيل المثال، فرض ضريبة جديدة على النفايات البلاستيكية التي لا يعاد تدويرها.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قررت ضخ 750 مليار يورو لتمويل إجراءات التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وسيتم تقديم جزء من هذه الأموال في صورة منح، وجزء آخر كقروض. وسيتحمل التكتل ديونا مشتركة لتوفير هذه المساعدات.

ولا يمكن للمفوضية الأوروبية بدء الاقتراض أو صرف المساعدات الخاصة بهذا الصندوق قبل أن تصادق كل برلمانات الدول الأعضاء (27 دولة) على الخطة.

وكان قد تم الاتفاق على حزمة مساعدات التعافي في صيف 2020 لكنها ليست جاهزة للبدء بعد.

وتعمل ألمانيا وبقية دول التكتل حاليا على خطط تتعلق بالجهات التي سيتم صرف الأموال إليها، ومن المنتظر طرح هذه الخطط في موعد أقصاه نهاية أبريل المقبل.