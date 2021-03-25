ديلي ميل: علماء هنود يرصدون سلالة جديدة مزدوجة التحور من كورونا

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن مجموعة من الباحثين في الهند اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس ”كورونا“ مزدوجة التحور، مشيرين إلى أنها سريعة الانتشار وستجعل اللقاحات أقل فاعلية.



واكتشف الباحثون السلالة الجديدة في عينات بعض المرضى في ولاية ماهاراشترا (غرب).



وأوضح الباحثون أن السلالة الجديدة تعتبر مزيجا من سلالتين مختلفتين من فيروس Covid ، وهو أمر نادر يحدث عندما يندمج فيروسان معا داخل شخص مصاب.



ومن جانبها، قالت الصحة الهندية، إن السلالة الجديدة تشكل خطرا على المناعة وتسمح بزيادة العدوى، مشيرة إلى أنه -حتى الآن- لم يتم اكتشاف السلالة بأعداد كبيرة.



وتحتوي السلالة الجديدة على طفرتين رئيستين وهما E484Q و L452R، وكلاهما موجود في بروتين spike المسؤول عن تحفيز الفيروس في الخلايا المضيفة داخل المريض والذي يلعب دورا -أيضا- في العدوى والأجسام المضادة.



وعلى الجانب الآخر، رأى علماء بريطانيون إنه لا يوجد دليل -حتى الآن- يشير إلى أن الفيروس متحور وناتج عن سلالتين، إذ قال الدكتور سيمون كلارك، عالم الأحياء الجزيئية في جامعة ”ريدينج“ البريطانية: إنه من المرجح أن يكون ثمة متغير آخر نتج بشكل عشوائي.



وانتقد كلارك وزارة الصحة الهندية بسبب التقارير التي أشارت إلى أن السلالة قد تكون أكثر عدوى ومقاومة للمناعة، واصفا إياها بالجريئة.



يُذكر أنه تم رصد نسخة هجينة واحدة فقط من فيروس كورونا حتى الآن، في الولايات المتحدة وكانت مزيجا بين نوع ظهر في كينت وسلالة وجدت في كاليفورنيا.