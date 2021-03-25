تونس تمدد تجميد ممتلكات عائلة زين العابدين بن علي بكندا

ذكرت و زارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، أن الجريدة الرسمية الكندية أصدرت، يوم 17 مارس 2021، أمرا يقضي بالتمديد في آجال تجميد ممتلكات عدد من أفراد عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الموجودة على التراب الكندي لفترة خمس سنوات إضافية بداية من يوم 24 مارس 2021.

وأضافت الوزارة – في بيان علي الصفحة الرسمية – أن أمر التمديد سيمكن من ضمان مواصلة تجميد الأموال والممتلكات المنهوبة الموجودة على التراب الكندي، ومنح القضاء التونسي مهلة جديدة لمواصلة التعاون مع الجهات الكندية المختصة للقيام بما يتعين بغرض استردادها.

كما أشارت الوزارة في البيان، إلي تعليمات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بالمتابعة المتواصلة لملف استرداد الأموال المنهوبة في الخارج.