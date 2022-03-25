روسيا: خسائر أوكرانيا خلال العملية العسكرية بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أراضي هذا البلد قبل شهر، بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح.

ونقلا عن موقع «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 1351 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم، في حين أصيب 3825 جنديًا، خلال العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا قبل شهر.

ويواصل الجيش الروسي لليوم الـ30 استهداف المرافق العسكرية في أوكرانيا في إطار عمليته الخاصة هناك، فيما يؤكد الغرب عزمه على مد كييف بمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات ضد موسكو.