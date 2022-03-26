إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المُناهضة للاستيطان شرق محافظة "قلقيلية" الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.

وفي مُحافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية، أصيب خمسة فلسطينيين، بينهم صحفي في القدم، بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيتا" جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيًا.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأشار جبريل إلى أن 11 مواطنًا أصيبوا بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، كما اعتدى جنود الاحتلال على مواطن بالضرب، خلال المواجهات في بيت دجن.