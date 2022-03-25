صور – موسيماني يجتمع بأكرم توفيق في قطر

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي على الاجتماع بأكرم توفيق، لاعب الفريق والمنتخب الوطني، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويؤدي أكرم توفيق في الوقت الحالي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا في قطر، بعد إجراء عملية جراحية في النمسا، إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ونشر موسيماني صورًا من اجتماعه الودي مع أكرم توفيق عبر حسابه على موقع انستجرام، وعلّق عليها قائلًا: "يا له من لقاء، ذهبت لأطمئن على تعافي "موفاسا"، في أسباير بقطر، إنه يتعافى وبخير وسيعود قريبًا".

يُذكر أن أكرم توفيق المُلقب بـ "موفاسا" في إشارة لروحه القتالية التي يتحلى بها الأسود، قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني بكأس الأمم الإفريقية.

وكان الجنوب إفريقي موسيماني قد منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات لمدة 8 أيام، قبل العودة لاستئنافها يوم 27 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.