الدفاع الروسية: العملية العسكرية في أوكرانيا أحبطت هجوما خططت له كييف على دونباس

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ساعدت في إحباط هجومًا واسع النقاط على جمهوريتي دونباس، كانت تخطط القوات الأوكرانية لتنفيذه في شهر مارس الجاري.

وقال كوناشينكوف -في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "إن العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها القوات المسلحة الروسية في 24 فبراير الماضي، أحبطت هجومًا واسع النطاق لتشكيلات الجيش الأوكراني على جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك غير الخاضعتين لكييف، لقد سمح ذلك بإنقاذ العشرات إن لم يكن مئات الآلاف من المدنيين في دونباس".

يُذكر أن رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوي صرح، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية تحاصر كل من كييف وخاركيف وتشرنيجوف وسومي ونيكولاييف، وتسيطر على خيرسون.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية لحماية سكان دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.