موسيماني يدعم منتخب مصر أمام السنغال

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على دعم المنتخب الوطني المصري أمام منتخب السنغال، في الطريق نحو تحقيق حلم التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة والثانية على التوالي بعد نسخة 2018 في روسيا.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره السنغالي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، ضمن مباريات الذهاب للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022»، قبل أن يلتقيا مجددًا في مباراة الإياب يوم 29 من الشهر الجاري في العاصمة السنغالية، داكار.

ونشر موسيماني، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، مجموعة صور لتدريبات المنتخب المصري وعلق عليها: « هذا ما نسميه روح الفريق.. القتال معًا من أجل شيء واحد مشترك، كل التوفيق».

That’s what we call team spirit! Together Fighting for one common thing 🇪🇬 🤝 .

Pride of the Country . All the best , Boys! https://t.co/4OjfwAfIMZ