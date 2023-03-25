ارتفع عدد ماكينات الـصراف الآلى ATM إلى 21.975 ألف، مقابل 21.459 ألف ماكينة فى فترتى المقارنة، حسب تقرير حديث للبنك المركزى.



وأضاف المركزى أن عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا ارتفع إلى 28.636 مليون آخر ديسمبر، مقابل 28.274 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضى.



كا أشار التقرير إلى ارتفاع عدد بطاقات الائتمان إلى 5.001 مليون بنهاية العام الماضى، مقابل 4.810 مليون كارت مع نهاية يونيو الماضى.



كما ارتفع عدد بطاقات الخصم بالقطاع المصرفى إلى 23.837 مليون كارت بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 22.959 مليون آخر يونيو 2022.



وأوضح البنك أن عدد نقاط البيع ارتفع من 188.429 ألف إلى 198.817 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2022.



كما ارتفع عدد العاملين بالقطاع المصرفى إلى 136.273 ألف مع نهاية الربع الأخير من العام الماضى العام الماضى، مقابل 133.103 ألف موظف يونيو 2022.