ألكاراز يتأهل للدور الثالث ببطولة ميامي

لم يهدر الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول على العالم، أي وقت في التأهل للدور الثالث ببطولة ميامي المفتوحة للتنس، حيث تغلب على الأرجنتيني فاكوندو باجنيس في 64 دقيقة فقط، بينما ودع الألماني ألكسندر زفيريف البطولة مبكرا مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش).

واستطاع حامل لقب بطولة استرالية المفتوحة ألكاراز، من الفوز على باجنيس بنتيجة 6 / صفر و6 / 2.

ويلتقي ألكاراز في الدور التالي مع الصربي دوسان لايوفيتش الذي تغلب على الأمريكي ماكسيم كريسي 6 / 4 و7 / 6 (7 / 2).

وكان زفيريف هو أعلى لاعب مصنف يودع البطولة، حيث خسر صفر / 6 و4 / 6 أمام الياباني تارو دانييل، الذي تغلب على النرويجي كاسبر رود، المصنف الرابع على العالم، في بطولة أكابولكو.

ويلتقي دانييل في الدور الثالث مع الفنلندي إيميل روسوفوري، الذي تغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6 / 4 و7 / 6 (7 / 5).

وواجه رود، المصنف الثالث في البطولة، مشاكل قليلة للتغلب على البيلاروسي إيليا إيفاشكا 6 / 2 و6 / 3 ، ليضرب موعدا مع الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب، الذي تغلب على الأسترالي أليكسي بوبيرين.

وتغلب الروسي أندري روبليف على الأمريكي جي جي وولف 7 / 6 (7 / 3) و6 / 4 ، كما تغلب الإيطالي يانيك سينر على الصربي لاسلو ديري 6 / 4 و6 / 2.

وتغلب الأمريكي تايلور فريتز على مواطنه إميليو نافا 6 / 4 و6 / 1 ، ويلتقي مع الكندي دينيس شابوفالوف الذي تغلب على الأرجنتيني جويدو بيلا 6 / 3 و3 / 6 و6 / 3.

وفاز الأمريكي تومي بول على السويسري مارك أندريه هويسلير 5 / 7 و6 / 3 و6 / 4 ، كما تغلب الدنماركي هولجر رون على المجري مارتين فوكسوفيكس 6 / 3 و7 / 5.