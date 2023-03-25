البحرية الإسرائيلية تحاصر قوارب الصيادين شمال قطاع غزة

أفادت لجان توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين، بأن البحرية الإسرائيلية حاصرت عددا من مراكب الصيادين في البحر شمال قطاع غزة، صباح اليوم، وفتحت تجاههم مضخات المياه.



وذكرت مصادر محلية، أن الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال فتحت النار باتجاه قوارب الصيادين في عرض بحر السودانية شمال قطاع غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.



وتستهدف بحرية الاحتلال، مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، بشكل يومي، ما يتسبب بمقتل وجرح عشرات الصيادين الفلسطينيين، وتدمير قواربهم ومعداتهم.



وتأتي تلك الإجراءات ضمن سياسة إسرائيلية تهدف للتضييق على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 16 عاما.