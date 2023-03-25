 البحرية الإسرائيلية تحاصر قوارب الصيادين شمال قطاع غزة - بوابة الشروق
السبت 25 مارس 2023 4:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟
النتـائـج تصويت

البحرية الإسرائيلية تحاصر قوارب الصيادين شمال قطاع غزة

وكالات
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 3:19 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 3:19 م
أفادت لجان توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين، بأن البحرية الإسرائيلية حاصرت عددا من مراكب الصيادين في البحر شمال قطاع غزة، صباح اليوم، وفتحت تجاههم مضخات المياه.

وذكرت مصادر محلية، أن الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال فتحت النار باتجاه قوارب الصيادين في عرض بحر السودانية شمال قطاع غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وتستهدف بحرية الاحتلال، مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، بشكل يومي، ما يتسبب بمقتل وجرح عشرات الصيادين الفلسطينيين، وتدمير قواربهم ومعداتهم.

وتأتي تلك الإجراءات ضمن سياسة إسرائيلية تهدف للتضييق على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 16 عاما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك