البنك الزراعي المصري يواصل قوافل الخير لتوزيع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا

• ويدعم مركز الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

واصل البنك الزراعى المصرى توزيع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا فى مدن وقرى محافظة الوادى الجديد، ضمن مبادرة قوافل الخير التى أطلقها البنك الزراعى المصرى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى جميع محافظات الجمهورية، لتوزيع كراتين رمضان على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية وتخفيف العبء عنهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

انطلقت قافلة الخير من مدينة الخارجة، بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، وسامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، وحنان مجدى نائب المحافظ، ونواب مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من أبناء الوادى الجديد.

يأتى ذلك فى إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعى المصرى للمساهمة فى دعم الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية فى جميع محافظات الجمهورية، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية الاجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.

وفى السياق ذاته وتأكيدا على دور البنك المجتمعى، وجه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بتقديم الدعم لمركز الدكتور حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة فى مدينة الخارجة، مساهمة من البنك فى دعم رسالة وجهود المركز الذى يعد أحد أكبر المراكز المتخصصة فى تقديم خدمات الرعاية الطبية ونافذة أمل لعلاج ذوى الهمم من أبناء الوادى الجديد والمحافظات المجاورة، وذلك خلال جولة بالمركز قام بها رئيس البنك الزراعى المصرى ومحافظ الوادى الجديد تفقدا خلالها العيادات الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة، وحمام العلاج المائى وعيادة العلاج الطبيعى، بالإضافة للمناطق الترفيهية وحمام السباحة والملاعب وصالة الطعام.

من جانبه عبر اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد عن تقديره للدور المجتمعى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى فى تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مثمنا جهود التعاون بين البنك ومحافظة الوادى الجديد فى العديد من المجالات التى تنعكس على تحقيق التنمية فى المحافظة وتعود بالنفع على جميع المواطنين.

وأكد فاروق، حرص البنك ضمن مسئوليته المجتمعية على تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحقيق التكافل الإجتماعى، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن اطلاق البنك لقوافل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يأتى تزامنا مع إطلاق مبادرة كتف فى كتف التى أطلقها فخامة الرئيس والتى تعد نموذجا ملهما فى التكافل الإجتماعى لتقديم الدعم والمساعدة لأهلنا فى كل ربوع مصر.

وأكد أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا فى كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأوضح فاروق أن البنك الزراعى المصرى يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا بالمناطق المحرومة والنائية فى جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز بشكل أكبر فى بداية المبادرة على المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء وشمال سيناء والوادى الجديد وأسوان ومطروح بالإضافة لمحافظات الصعيد ومن ثم محافظات الدلتا، لتحقيق التكافل الاجتماعى مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن القوافل الرمضانية عبارة عن سيارات نقل كبيرة محملة بالسلع الغذائية وكراتين رمضان تجوب محافظات الجمهورية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا فى تلك المحافظات.

ويواصل البنك الزراعى المصرى جهوده فى توزيع المساهمات الغذائية من خلال قوافل الخير على الفئات المستحقة فى جميع المحافظات.

كانت المحطة الأولى لقوافل الخير قد انطلقت من مدينة الطور لتجوب جميع المدن والقرى والتجمعات البدوية فى محافظة جنوب سيناء، حيث قام البنك فى طور سيناء بتوزيع المواد الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، لتخفيف العبء عنهم مع حلول شهر رمضان المبارك.