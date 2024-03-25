ضبط 15 متهما بحوزتهم مليون و595 ألف قطعة ألعاب نارية و87 كيلو بارود

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 15 متهما بحوزتهم مليون و595 ألف قطعة ألعاب نارية 87 كيلو بارود ونترات بوتاسيوم في 4 محافظات.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وترويجها.

• وتمكنت الأجهزة الأمنية من:

ضبط قائد سيارة "ربع نقل" محمل عليها (مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية) حال سيره بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم، وقرر قائد السيارة بشراء المضبوطات من عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم بقصد الاتجار والتربح منها، أمكن ضبط الأخير داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية على أرض فضاء متاخمة لمنزله، وعثر بداخلها على (200 ألف قطعة ألعاب نارية، 37 كيلو بارود خام، 50 كيلو نترات بوتاسيوم، بعض أدوات التصنيع).

وفي الأقصر ضبط مالك مكتبة "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزته (3000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وفي الجيزة ضُبط 8 أشخاص وبحوزتهم (35514 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وفي الإسكندرية ضُبط 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (6710 قطع ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.