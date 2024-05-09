الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا لحماس في وسط غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم الخميس عن مهاجمة أهداف لحركة حماس في وسط قطاع غزة.

ولم يكشف البيان الذي نقلته وسائل إعلام عبرية عن طبيعة تلك الأهداف.

في غضون ذلك، أفادت وكالة (صفا) الفلسطينية للأنباء بأن آليات إسرائيلية توغلت "بشكل مفاجئ في شارع 8 ومنطقة المصلبة في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة".

وأوضحت الوكالة عبر حسابها على موقع إكس صباح اليوم أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت أحياء الصبرة والزيتون وتل الهوى.

كما أفادت الوكالة بإطلاق مروحيات إسرائيلية النار بشكل مكثف وعددا من الصواريخ صوب حي الزيتون.