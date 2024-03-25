نتنياهو يقرر إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن بعد قرار مجلس الأمن بشأن غزة

مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة بعد امتناع أمريكا عن التصويت



قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض «الفيتو» ضد قرار وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة؛ الذي أقره مجلس الأمن الدولي.



وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب نتنياهو، نقلته وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين: «لقد انسحبت الولايات المتحدة من موقفها الثابت في مجلس الأمن، وهذا الانسحاب يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح المختطفين، لأنه يمنح حماس الأمل في سماح الضغوط الدولية بقبول وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المحتجزين».



وبعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).



والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.



ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.