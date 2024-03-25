وزارة الصحة الألمانية تنفي التأثير على معهد روبرت كوخ في تقييم مخاطر كورونا

ردت وزارة الصحة الألمانية، على تكهنات حول ممارسة تأثير خارجي على معهد روبرت كوخ لحمله على إعطاء تقييم أعلى للمخاطر بشأن وضع فيروس كورونا في مارس 2020.

وردا على تقرير من مجلة "مولتيبولار" الإلكترونية التي نشرت محاضر اجتماعات لفريق الأزمات في المعهد في الفترة من يناير 2020 إلى أبريل 2021، كان بعضها مظللا باللون الأسود، قالت متحدثة باسم الوزارة اليوم الاثنين في برلين إن "معهد روبرت كوخ مستقل تماما في تقييماته الفنية للأمراض".

وجاء في محضر يعود إلى السادس عشر من مارس 2020، حسب المجلة القول: "ينبغي رفعه (التقييم) هذا الأسبوع. سيتم نشر تقييم المخاطر بمجرد أن يعطي (فقرة مظللة بالسواد) إشارة بذلك".

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة أن التظليل باللون الأسود يقف وراءه "موظف داخلي من معهد روبرت كوخ" ،مشيرة إلى أن المعهد قام بنشر التقييم الجديد للمخاطر في اليوم التالي خلال مؤتمر صحفي.

وذكرت الوزارة أن مركز روبرت كوخ للأمراض المعدية قام بتقييم فني للوضع في ذلك الوقت، ويجب أن يُنظر إلى هذا التقييم في السياق الذي كان عليه في ذلك الوقت، وقالت إن منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل خمسة أيام من ذلك التاريخ، أي في الحادي عشر من مارس 2020، تفشي الجائحة.

وتابعت الوزارة أن مدينة بيرجامو الإيطالية، توفي فيها 4500 شخص بسبب كوفيد-19 في شهري فبراير- مارس، وأن عدة دول فرضت حظراً على السفر قبل ذلك بقليل.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن تظليل أسماء الأشخاص أمر معتاد في مثل هذه السياقات، حيث يجب أيضا حماية الموظفين.

وذكرت مجلة "مولتيبولار" أنها نجحت في نشر البروتوكولات بعد مطالبة قانونية بموجب قانون حرية المعلومات.

يذكر أن المجلة، التي أخذت على عاتقها تقديم وجهات نظر مختلفة حول القضايا الاجتماعية والسياسية، تواجه اتهاما من النقاد بأن منشوراتها تقترب من آراء أصحاب نظريات المؤامرة.