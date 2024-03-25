تراث وفنون باكستان في أمسية رمضانية على المسرح الصغير بالأوبرا

أطلقت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامج السهرات العربية والإسلامية الرمضانية على المسرح الصغير، وذلك تنفيذا لخطط الثقافة المصرية الهادفة إلى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم.



وبدأدت السهرات بأمسية من دولة باكستان أقيمت بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وشهدها السفير ساجد بلال سفير باكستان بمصر، ونائبة رازي خان وعدد من الدبلوماسيين والجالية الباكستانية المقيمة.



استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الحسين علي، ثم عزف السلام الوطنى لكل من مصر وباكستان، بعدها نقل طلاب المدرسة الباكستانية الدولية بالقاهرة وعدد من الموهوبين من أبناء الدولة الآسيوية الدارسون بجامعة الأزهر ملامح من فلكلور بلدهم.

وعبروا بنجاح عن ثراء وتنوع ثقافتهم، من خلال مجموعة من التابلوهات الفنية التراثية بالملابس التقليدية والأعمال الغنائية والموسيقية المحلية، بالإضافة إلى فقرة استعراضية حركية للأطفال، إلى جانب مختارات من المؤلفات الدينية والإبتهالات والمديح كان منها اسماء الله الحسني، برده الشريف، محمد نبينا، مدد يا الله وغيرها.