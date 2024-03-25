حل الفنانان محمد رياض وطارق لطفي، مساء اليوم الاثنين، ضيفين على برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على مدار شهر رمضان عبر شاشة «MBC مصر».

وفي الفقرة الثانية من البرنامج، طلب «جلال» من «رياض» رش رأس طارق لطفي ببخاخ أصفر، حتى يتمكنوا من الخروج من الغرفة التي احتجزهم بها.

وفي المقابل طلب رامز من «لطفي» استخدام أحمر شفاه في الرسم على وجه «رياض»، ليعقب الأخير: «بلاش الضمير أوي».

وتعتمد فكرة البرنامج هذا العام على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير بينهما خلاف أو منافسة، لتنتهي الحلقة بالصلح بينهما.

ويُذاع برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر» بعد الإفطار مباشرة يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة «MBC مصر».

ووقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، وسمية الخشاب، وباسم سمرة، وحمدي الميرغني، وأيتن عامر، وحسن شاكوش، ونجلاء بدر، وأحمد حسام ميدو، وحمادة هلال، ومحمد رياض، وباميلا الكيك، ومحمد شاهين، وحسن عسيري، وغيرهم.