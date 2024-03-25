وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح بعد تأهل 21 لاعبًا ولاعبة لأولمبياد باريس

يتقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني؛ بعد تأهل 21 لاعبًا ولاعبة إلى أولمبياد باريس، وذلك بعد انتهاء سلسلة البطولات العالمية و القارية المؤهلة.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نعمل علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، فالمنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب".

وبهذا ضمنت مصر تواجدها في المنافسات الأوليمبية على صعيد الفرق و الفردي للرجال والسيدات في سلاحي الشيش و سيف المبارزة (3 لاعبين أساسي + لاعب احتياطي) في كل سلاح بالإضافة إلى مشاركة فريق الرجال لسلاح السيف بالعدد الكامل (3 لاعبين أساسي + لاعب احتياطي)، بينما تشارك ندى حافظ فقط في منافسات الفردي لسلاح السيف للسيدات.