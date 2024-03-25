زيزو يواصل تدريباته التأهيلية في مران الزمالك

أدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعب تدريبات الجري بالكرة حول الملعب، بجانب أداء بعض التدريبات التأهيلية الأخرى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويواصل "زيزو" البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في ظل الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة