وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، قرار إسرائيل بإلغاء زيارة وفد إلى واشنطن، بسبب قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بأنه قرار "مفاجئ ومؤسف".

إلا أن ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية قال إن الولايات المتحدة لا تزال تتوقع أن تقدم للمسؤولين الإسرائيليين بدائل للهجوم العسكري المقرر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقد حذرت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون إسرائيل من شن هجوم في رفح بسبب المخاوف من أن أي هجوم يمكن أن تكون له تداعيات مدمرة على السكان المدنيين.

وكان من المقرر أن يناقش الوفد الإسرائيلي الوضع في مدينة رفح إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى الزيارة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال ميلر اليوم الاثنين "نحن مستعدون لنقدم لهم خططا نعتقد أنها ستحقق هدفهم الشرعي، وهو هزيمة حماس، لكننا سنفعل هذا بطريقة لا تتسبب في أذى للمدنيين ولا تضعف الأمن الكلي لإسرائيل".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في واشنطن اليوم الاثنين.