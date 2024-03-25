مجلس السيادة السوداني: مستمرون في الحرب حتى النصر

أكد مجلس السيادة السوداني، استمرار الحرب في السودان حتى النصر.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ياسر العطا، خلال حضوره الإفطار الذي أقامته القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية في أم درمان، إنه لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا الدعم السريع، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف أن الجيش السوداني لا يتشرف بميليشيا لا عقيدة لها سوى القتل والسلب والاغتصاب، وفق تعبيره.

وكان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق، وتجمع المهنيين السودانيين، قد أطلقا مبادرة تحمل مقترحا بتنفيذ هدنة بين الأطراف المتنازعة في السودان، لمدة 60 يوما.

واستندت المبادرة إلى جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع، في 11 مايو 2023، وخريطة طريق "الإيجاد" والاتحاد الأفريقي وإعلان المبادئ الموقع في المنامة، في 20 يناير الماضي، وفق وكالة سبوتنيك.

ووُضع المقترح، في وثيقة حملت عنوان «مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية».

وتلخصت الوثيقة، في وقف الأعمال العدائية وهدنة لمدة شهرين، ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات.