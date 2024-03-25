 بوتين يناقش مع مسئولين أمنيين اتخاذ إجراءات بعد هجوم موسكو الإرهابي - بوابة الشروق
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بوتين يناقش مع مسئولين أمنيين اتخاذ إجراءات بعد هجوم موسكو الإرهابي

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 4:01 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 4:01 م

يعتزم الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الاثنين، مناقشة اتخاذ إجراءات إضافية مع المسئولين الأمنيين في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو، وأسفر عن مقتل 137 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية للانباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف إن اللقاء سوف يتناول مسألة كيفية دعم الضحايا وأسرهم.

ورفض الكرملين التعليق على تقارير عديدة بشأن تعذيب القوات الأمنية الروسية للأربعة محتجزين المشتبه بهم.

وردا على سؤال من صحفي أشار إلى الإصابات الواضحة التي ظهرت على المشتبه بهم في قاعدة المحكمة وفيديوهات التعذيب، قال بيسكوف "سوف أترك هذا السؤال بدون إجابة".

وأعلن تنظيم داعش، مسئوليته عدة مرات عن الهجوم، وهو الإعلان الذي اعتبرته السلطات الأمنية والخبراء الغربيين قابلا للتصديق.


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