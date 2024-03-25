تقرير: معاهد اقتصادية رائدة تعتزم تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني في 2024

أفاد تقرير صحفي بأن معاهد أبحاث اقتصادية رائدة تعتزم تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الاقتصادية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر حكومية، أن توقعات هذه المعاهد تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد الألماني في العام الحالي لن يزيد عن 0.1%.

وكانت توقعات هذه المعاهد في الخريف تشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق في العام الحالي نموا بنسبة 1.3%.

ومن المنتظر أن تطرح هذه المعاهد تقريرها المعروف باسم "التشخيص المشترك" في برلين بعد غد الأربعاء.

ويعاني الاقتصاد الألماني من حالة ركود. وتتوقع الحكومة الألمانية لهذا العام فقط نموا ضئيلا بمعدل 0.2%.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قال في فبراير الماضي إن الاقتصاد الألماني يمر بـ"مرحلة صعبة".

وأضافت الصحيفة أن هذه المعاهد تتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نمو بنسبة 1.4% في 2025، بعد أن كانت تتوقع أن هذه المعدل يبلغ 1.5%.