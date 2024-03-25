القضاء الروسي يأمر بحبس مشتبه بهم على ذمة المحاكمة في هجوم موسكو

أمر القضاء الروسي بحبس ثلاثة مشتبه بهم آخرين على ذمة المحاكمة، وذلك عقب الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية في مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، الذي خلف 137 قتيلًا على الأقل.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية، أن محكمة منطقة باسماني بالعاصمة الروسية أصدرت الأمر بعد ظهر اليوم الإثنين، وبالتالي يصل إجمالي عدد المشتبه بهم رهن الحبس الاحتياطي إلى سبعة، من بينهم أربعة مسلحين مشتبه بهم.

وكان قد تم القبض على 11 شخصًا مشتبه به بعد الهجوم الذي وقع مساء يوم الجمعة الماضي.

وسبق مثول الجناة الأربعة الرئيسيين المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق مساء أمس الأحد، وبدت على أجسادهم إصابات دالة على تعرضهم للتعذيب على أيدي قوات الأمن الروسية.

ويذكر أنه في الهجوم قام أربعة رجال بفتح النار على رواد الحفل الموسيقي بقاعة الاحتفالات الموسيقية في مدينة كروكوس ثم أشعلوا النار في القاعة، ولقي 137 شخصا على الأقل حتفهم بينما أصيب 182 شخصًا.

وزعم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) المسئولية عن الهجوم في عدة مناسبات، لكن السلطات الروسية لم تعقب بعد على ذلك الزعم الذي يعتبره الخبراء وسلطات الأمن ذا موثوقية.

ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار إلى احتمال صلة أوكرانيا بالهجوم دون تقديم دليل، وهي اتهامات سرعان ما رفضتها كييف.