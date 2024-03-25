محاكمة رجل في ألمانيا بتهم جرائم حرب في سوريا

يمثل رجل /44 عاما/ للمحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية اعتبارا من مطلع أبريل المقبل بتهم ارتكاب جرائم حرب والقتل في سوريا.



وأعلنت المحكمة، اليوم الاثنين، استنادا إلى لائحة الاتهام، أنه يُشتبه في أن المتهم متورط في عدة عمليات إعدام في سوريا بصفته عضوا في تنظيم داعش.



ووفقا للبيانات، انضم المتهم إلى داعش عام 2015 وتولى مهام حراسة للتنظيم. وبعد ذلك بوقت قصير يُشتبه في أنه أطلق النار عدة مرات على شخص فار من مسافة قصيرة عند نقطة تفتيش تابعة للتنظيم. وبحسب بيان المحكمة، يتهم الادعاء العام الرجل بنقل أربعة مقاتلين من الجيش السوري الحر المعارض لإعدامهم. وربطت مجموعة تابعة للتنظيم أحد السجناء بسيارتها بحبل وسحلته عبر المدينة بسرعة 40 كيلومترا في الساعة أو أكثر، ما أسفر عن مقتل الضحية. ويشتبه في أن المتهم ظل عضوا لدى داعش في سوريا حتى نهاية يونيو 2015.



وتم القبض على الرجل في مدينة ماينتس الألمانية قبل حوالي عام وهو محتجز في الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرجل في 8 أبريل المقبل في المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتس. وبالإضافة إلى جرائم الحرب والقتل، يواجه الرجل أيضا اتهاما بالانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج. وحددت المحكمة الإقليمية العليا مبدئيا جلسات للمحاكمة حتى نهاية أغسطس المقبل.