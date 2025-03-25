السوداني يبحث الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية العراقية

اجتمع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عمر أحمد محمد لبحث الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة والعمل على تأمين جميع متطلباتها بما يحقق انسيابية إجراء العملية الانتخابية دون أي تلكؤ.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن السوداني بحث إجراءات المفوضية الخاصة بتحديث سجل الناخبين، واستمرارها بتسجيل الناخبين الجدد من أجل ضمان حقوق جميع المواطنين في ممارستهم دورهم الانتخابي.

ومن المنتظر أن يشهد العراق في الربع الأخير من العام الحالي إجراء الدورة الجديدة للانتخابات العامة البرلمانية.

وشرعت المفوضية العليا للانتخابات في العراق اليوم بأولى خطوات الاستعداد للتهيئة للانتخابات البرلمانية المقبلة بإجراء عمليات التسجيل الجديد والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية في عملية تستمر شهرا.

وكانت نتائج التعداد العام للسكان في العراق أظهرت أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليون نسمة مما يعني زيادة كبيرة في عدد الناخبين.

وشرعت القوى السياسية في العراق ، خلال برامج شهر رمضان السياسية، بالتعريف ببرامجها الانتخابية واستعدادها لخوض الانتخابات المقبلة برؤية مستقبلية جديدة.