الجيش الإسرائيلي يقصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في وسط سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا، بهدف تدمير قدرات عسكرية سورية.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4".

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ‏سيواصل العمل لـ"إزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".

ومنذ الجمعة الماضية شنت إسرائيل غارات جوية على مطار تدمر العسكري في سوريا، دون الإعلان عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم حتى اليوم، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في ريف العاصمة دمشق، فضلاً عن استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا.

يذكر أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا قد بدأت منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر ، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، حيث بدأت سلطات الاحتلال شن غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.

وتوغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.