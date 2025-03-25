الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخين باليستيين

أعلنت جماعة الحوثي، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، استهداف مطار "بن جوريون" في إسرائيل، بصاروخين بالستيين.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "استهدفت القوة الصاروخية مطار بن جوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيّين من نوع ذو الفقار وفلسطين2 الفرط صوتي".

كما استهدفت قوات الحوثي وفقاً للمتحدث العسكري ، "حاملة الطائرات ترومان مع عدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة".

وأشار سريع إلى أن اشتباكا هو الثاني خلال 24 ساعة، اندلع بين الحوثيين "والقوات المعادية"، في إشارة إلى القوات الأمريكية، "واستمر الاشتباك لعدة ساعات وتم إفشال هجوم جوي كان يتم التحضير له ضد بلادنا"، على حد وصفه.

وأردف بالقول: "نهيب بكافة الأحرار تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم ونؤكد استمرارنا في منع الملاحة الإسرائيلية واستهداف عمق الكيان المحتل حتى وقف العدوان والحصار عن غزة".

ومساء الإثنين، سمعت صفارات الإنذار وانفجارات في سماء القدس، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

ومنذ أيام يشن الحوثيون ضربات صاروخية ضد مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، عقب فشل الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، "مساندة ودعما لغزة"، على حد وصف الجماعة المتحالفة مع إيران.