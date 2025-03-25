روسيا تحدد الأهداف الأوكرانية التي يشملها اتفاقها مع أمريكا

حددت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، الأهداف الأوكرانية، التي وافقت على عدم مهاجمتها، وفقا لاتفاق تم إبرامه مع الولايات المتحدة.

وقال الكرملين في بيان إن روسيا لن تضرب أي منشآت طاقة في أوكرانيا خلال وقف إطلاق النار الذي يمتد 30 يوما.

وأوضح الكرملين أن هذا ينطبق على مصافي النفط وخطوط الغاز ومحطات ضخ الوقود ومنشآت تخزين النفط أو الغاز ومحطات الطاقة محطات الطاقة الفرعية ومحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة الكهرومائية.

وذكرت موسكو أنها التزمت بهذه القيود منذ 18 مارس عندما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا.

ووافقت أوكرانيا أيضا على وقف إطلاق نار مماثل، لكنها افترضت أن الأطراف الثلاثة يجب أن يوافقوا على تواريخ لبدء الإجراءات ومراقبتها. وسببت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسي مشكلات لروسيا مؤخرا.

وكتب الكرملين أن وقف إطلاق النار الجزئي يمكن تمديده بموجب الموافقة المشتركة. وأوضح البيان أن في حالة أي انتهاك يمكن أن يتحلل الطرف الآخر من الاتفاق.