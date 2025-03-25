اليونيسف: واحد من كل طفلين دون 5 سنوات يعاني سوء تغذية حاد باليمن

قال بيتر هوكينز، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن، إن واحدا من كل طفلين دون سن الخامسة يعاني من سوء التغذية الحاد في البلاد التي تشهد صراعا مستمرا منذ أكثر من 10 سنوات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، أن الصراع المستمر في اليمن قد وصل إلى مرحلة "مأساوية".

وشدد على أن هذا الصراع "سرق مستقبل الأطفال وجعل جيلا كاملا مضطرا للقتال من أجل البقاء"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار المسؤول الأممي إلى زيادة المجاعة والأزمات الأخرى في اليمن، موضحاً أن واحدا من كل طفلين دون سن الخامسة يعاني من سوء التغذية الحاد.

وتابع: "من بين هؤلاء، هناك أكثر من 537 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. هذا ليس مجرد أزمة صحية، بل يعني حكما بالإعدام على الآلاف".

كما أشار إلى وجود 1.4 مليون امرأة حامل ومرضع في البلاد يعانين من سوء التغذية، محذرا من أن تأثير ذلك سنشعر به أجيال قادمة.

وفي سياق متصل، قال هوكينز إن حملة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن في 2025 تم تمويل 25 بالمئة فقط منها، محذرا من أنه في حال عدم توافر الموارد الطارئة، فإنهم لن يتمكنوا من تقديم الخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.