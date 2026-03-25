شهدت محافظة الإسكندرية، بدء موجة من التقلبات الجوية المصحوبة بسقوط أمطار، وسط تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال الساعات المقبلة.

وفي إطار المتابعة الميدانية المكثفة لجاهزية الأجهزة التنفيذية، حرص المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على التواجد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مركز السيطرة بالشبكة الوطنية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة؛ لمتابعة استعدادات مواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

واستعرض المحافظ، عبر منظومة الرصد اللحظي، تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي، وانتشار فرق الطوارئ بمختلف الأحياء، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه، موجهاً بضرورة الجاهزية التامة والتعامل الفوري مع أي بلاغات قد تعوق الحركة المرورية.

وخلال المتابعة، شدد المحافظ، على رؤساء الأحياء وكل الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف التواجد الميداني والتنسيق المستمر مع شركات المرافق، لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع مياه الأمطار، مع استمرار العمل على مدار الساعة لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية تعمل بكامل طاقتها لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، من خلال الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو عبر الأرقام (4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137) من أي هاتف محمول.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار دائم، مع إعطاء أولوية قصوى؛ للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استقرار الأوضاع، خاصة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.