علماء دين يدعون إلى تمديد وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان حتى عيد الأضحى

دعا علماء دين من باكستان وأفغانستان السلطات في كلا البلدين إلى تمديد وقف إطلاق النار المؤقت، الذي تم الإعلان عنه في بادئ الأمر بمناسبة عيد الفطر، حتى عيد الأضحى.

وأصدر 22 رجل دين بارز أمس الثلاثاء بيانا، أكدوا فيه أن هدفهم هو تعزيز السلام المستدام وتسوية التوترات المستمرة بين إسلام آباد وكابول، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وحث العلماء كلا من الحكومة الباكستانية وسلطات طالبان على الحفاظ على وقف الاعتداءات، لضمان قدرة المواطنين على أداء مناسك الحج في بيئة آمنة وسلمية.

ووفقا للبيان، فإن مناشدتهم تتجاوز مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتشمل جهودا دبلوماسية واجتماعية أوسع تهدف إلى التوصل إلى حل عادل ومقبول للطرفين للنزاعات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين.

وأكدوا أن تمديد وقف إطلاق النار يمكن أن يبني الثقة ويقلص الخسائر في صفوف المدنيين ويمهد الطريق لتعاون وحوار إقليمي أقوى.