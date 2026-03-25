الصحة اللبنانية: استشهاد 42 مسعفا إثر القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء استشهاد 42 مسعفا إثر القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في الثاني من الشهر الجاري .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إنها "تنعي شابين في إسعاف النبطية استشهدا في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت دراجتهما النارية خلال توجههما للقيام بمهمة انقاذية في مدينة النبطية يوم أمس، رغم أنهما كانا يرتديان زي الاسعاف ودراجتهما مزودة بعلامات الإسعاف والإنذار الضوئي".

وأضافت أنها "تكرر إدانتها الشديدة لاستهداف الفرق الاسعافية حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية هذه الحرب في الثاني مارس الجاري إلى 42 مسعفا، بما يشكل إعاقة متعمدة للعمل الإنقاذي وإصرارا على الخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي".

وجددت الوزارة مناشدة الهيئات الإنسانية الدولية العمل على اتخاذ موقف يضع حدا لهذه الاستباحة المتمادية للقوانين والأعراف والتي تعزز منطق العنف اللامحدود وتهدد ما تبقى من قيم إنسانية.