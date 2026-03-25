شرطة بريطانيا تقبض على رجلين على صلة بحريق متعمد استهدف 4 سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين على صلة بهجوم حريق متعمد استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتحقق السلطات في الهجوم باعتباره جريمة كراهية معادية للسامية.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم إلقاء القبض على الرجلين للاشتباه في ارتكابهما جريمة إشعال حريق بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر، وتم اقتيادهما إلى مركز شرطة في لندن لاستجوابهما.

وكان حريق هائل قد اندلع فجر أمس الأول الاثنين ، في جولدرز جرين، أحد أحياء لندن ذات الكثافة السكانية اليهودية العالية ودمر أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة هاتزولا نورث ويست التطوعية. وانفجرت أسطوانات الأكسجين الموجودة في السيارات، مما أدى إلى تحطم نوافذ مبنى سكني مجاور.

وقالت القائدة هيلين فلاناجان، رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن إن الاعتقالات تمثل "اختراقا مهما في التحقيق"، لكنها أشارت إلى أن لقطات كاميرا المراقبة للحادث تشير إلى تورط ثلاثة أشخاص.

ولم تعلن الشرطة أن الحادث هجوم إرهابي، لكنها تحقق في ادعاء جماعة ذات صلات محتملة بإيران بالمسؤولية عن الحادث.