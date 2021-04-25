المرصد السوري: مقتل 3 أشخاص جراء احتراق خزان وقود ضمن ناقلة نفط إيرانية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ثلاثة أشخاص سوريين فارقوا الحياة، جراء احتراق خزان وقود ضمن ناقلة نفط إيرانية مقابل مدينة بانياس على الساحل السوري.

وكان المرصد قد رصد أمس انفجارا ضرب ناقلة نفط قادمة من إيران، قرب مصب النفط في بانياس.

وأعلنت وزارة النفط السورية أمس، وفقا لما نقلته وكالة "سانا" الحكومية، أن ناقلة نفط في بانياس تعرضت "لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية".

ووفقا لمصادر المرصد فإنه من المستبعد أن يكون الحريق نتيجة عطل فني، مشيرا إلا أنه لم يتم التأكد بشكل قطعي من الجهة التي تقف وراء الاستهداف.