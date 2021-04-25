عشاق السينما ينتظرون بشغف هدية افتتاح مهرجان كان السينمائي

• مدير المهرجان تيري فيريمو: لم يكن بإمكاننا أن نحلم بلم شمل أجمل مع الشاشة الفضية بأكثر من فيلم «انيت» للمخرج ليوس كاراكس

بشغف كبير وأحلام مؤجلة، ينتظر صناع وعشاق السينما فى العالم الدورة الـ74 من مهرجان "كان" السينمائى الدولى، الذى تصر إدارته على إقامته، رغم تحذيرات وقيود الحكومة الفرنسية جراء تداعيات فيروس كورونا.

مهرجان "كان"، الذى سيقام هذا العام فى الفترة من 6 إلى 17 يوليو القادم، أعلن مؤخرا عن فيلم الافتتاح الذى ينتظره الجميع، وهو فيلم "انيت"، للمخرج والناقد الفرنسي ليوس كاراكس، العائد للمهرجان بعد تسع سنوات، ومنذ عرض فيلمه الرائع "هولى موتورز" فى المسابقة.

الفيلم الجديد يعد سادس فيلم روائي فى مسيرة المخرج الفرنسي، وهو أول فيلم باللغة الإنجليزية لكاراكس، وبطولة النجمة الفرنسية ماريون كوتيار وآدم درايفر وسيمون هيلبرج،

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم كعرض عالمي أول بعد حفل الافتتاح في قاعة لوميير الكبرى بقصر المهرجانات في كان، كما سيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس وقت عرضه بالمهرجان.

الفيلم ينتظره عشاق السينما في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر، حسبما أكد تيرى فيريمو، مدير مهرجان كان السينمائى، وقال: "لم يكن بإمكاننا أن نحلم بلم شمل أجمل مع السينما والشاشة الفضية، في قصر المهرجانات، حيث تأتي الأفلام لتأكيد روعتها بأكثر من فيلم للمخرج ليوس كاراكس، التى تعبر عن هذه الأحلام، وهذه الكيمياء الغامضة التي تؤكد سر حداثة السينما وخلودها".

وأضاف رئيس مهرجان "كان"، بيير ليسكور: "كل فيلم من أفلام ليوس كاراكس هو حدث. وفيلم (انيت) "Annette" هو الهدية التي كان يأملها عشاق السينما والموسيقى والثقافة، والتي كنا نتوق إليها خلال العام الماضي".

تدور أحداث الفيلم في لوس أنجلوس المعاصرة، وتحكي قصة هنري (آدم درايفر)، الممثل الكوميدي الذي يتمتع بروح الدعابة الشديدة، وآن (ماريون كوتيار)، مغنية الأوبرا ذات الشهرة العالمية، وهما الزوجان المثاليان والساحران اللذان يعيشيان فى سعادة كبيرة، لكن ستغير ولادة طفلهما الأول، آنيت، الفتاة الغامضة، حياتهما رأسا على عقب.

وقد كشف النجم العالمي آدم درايفر، عن التريلر الرسمي لفيلم Annette، الذي وصل مدته لما يقارب الدقيقتين، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، ليعلن عن وصول أول لقطات الفيلم الذى تم وصفه بـ"الهدية" لافتتاح الدورة المقبلة من مهرجان كان.

جدير بالذكر أنه بسبب جائحة كورونا، تم تأجيل مهرجان كان السينمائي 2021 من مواعيده المعتادة في مايو إلى يوليو، وسيستمر من 6 إلى 17 يوليو، وسيرأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم الدولية.