 الرئيس التشيكي: هناك حاجة للتحقيق بشأن انفجار 2014 قبل معاقبة روسيا - بوابة الشروق
الأحد 25 أبريل 2021 12:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟

النتـائـج تصويت

الرئيس التشيكي: هناك حاجة للتحقيق بشأن انفجار 2014 قبل معاقبة روسيا

براغ (د ب أ)
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 12:46 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 12:46 م

قال الرئيس التشيكي ميلوس زيمان اليوم الأحد، إن السلطات بحاجة إلى استكمال التحقيق بشأن انفجار عام 2014 في مستودع للذخيرة قبل أن تتخذ البلاد أي إجراءات عقابية ضد روسيا، التي اتهمت الحكومة في براغ عملاءها بتنظيم الانفجار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن زيمان قال في كلمة عبر تلفزيون بريما إن التورط المزعوم لأجهزة الاستخبارات الروسية في الانفجار هو أحد فرضيتين في التحقيق. وتتمثل الفرضية الأخرى في خطأ بشري يتعلق بالتعامل مع بالذخيرة.

وإذا أكد التحقيق تورط روسيا، فقد تكون العقوبة المحتملة استبعاد شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية من العطاء النووي التشيكي المخطط له.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك