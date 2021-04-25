عرض فيلم «سعاد» لأول مرة عالميا في مهرجان ترايبيكا السينمائي بنيويورك

يُعرض فيلم سعاد للمخرجة آيتن أمين عالمياً لأول مرة على شاشات السينما ضمن فعاليات مهرجان ترايبيكا السينمائي2021، في المسابقة الدولية للفيلم الروائي الطويل الذي سيُقام في مدينة نيويورك، من 9 إلى 20 يونيو 2021 وبحضور جمهور فعلي.



ويأتي ذلك بعد اختياره رسمياً للمشاركة في الدورتين الافتراضيتين من مهرجان كان السينمائي 2020، ومهرجان برلين السينمائي 2021 (قسم بانوراما).



فيلم سعاد هو إنتاج مصري تونسي ألماني مشترك، حيث كتبت المخرجة آيتن أمين الفيلم، مع السينارست محمود عزت في تعاون ثان بينهما بعد فيلم فيلّا 69 (2013)، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم من العالم العربي في مهرجان أبوظبي السينمائي، حيث كان عرضه العالمي الأول، وهو من إنتاج محمد حفظي عبر شركته فيلم كلينك.



ويتناول فيلم سعاد علاقة أختين في سن المراهقة بإحدى مدن دلتا النيل، حيث تعيش إحداهما حياة خاصة وسرية في العالم الافتراضي.



وتم تصوير الفيلم في مدن مختلفة خارج القاهرة، حيث اعتمد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية.



وعُرض ضمن الاختيارات الرسمية لـمهرجان كان في دورة غير اعتيادية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً، حيث أقيمت عروض الدورة الـ73 افتراضياً في قائمة موحدة تضم 56 فيلماً عوضاً عن توزيعها على أقسام المهرجان المعتادة.



ويعد هذا الإنتاج المشترك العربي بين مصر وتونس مع ألمانيا، هو ثمرة تعاون بين أسماء عدة وهم: "المنتج المصري سامح عواض Vivid Reels))، في أول انتاج سينمائي له، بالاشتراك مع المنتجة التونسية درة بوشوشة (فيلم ولدي، شركة Nomadis Images)، والمنتج والسيناريست محمد حفظي (اشتباك، فيلم كلينك)، والمخرج والمنتج الألماني فيم فيندز (Neue Road Movie)، والمصري مارك لطفي (الحلم البعيد، Fig Leaf Studios).



ونالت شركة فيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة (FCID)، حقوق توزيع الفيلم في العالم العربي.