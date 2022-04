روز وليلى يجمع يسرا ونيللي كريم بعد رمضان

تستعد الفنانتين يسرا ونيللي كريم لتصوير مسلسل "روز وليلى"، والذي من المتوقع عرضه في الربع الأخير من العام الحالي 2022، على منصة شاهد، ويأتي ضمن عشر حلقات تمتد كل منها على مدى نحو ساعة تلفزيونية.

والمسلسل من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood")، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.

وتدور قصة "روز وليلى" في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها في مصر.

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتيْن - اللتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقا لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.

يذكر أن الفنانة يسرا تشارك في رمضان الحالي بمسلسل "أحلام سعيدة"، فيما تشارك نيللي كريم هذا الموسم بمسلسل فاتن أمل حربي.