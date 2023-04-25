ريال مدريد يفقد جهود بنزيما وكامافينجا أمام جيرونا

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أكد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه سيفقد جهود الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وإدواردو كامافينجا خلال المواجهة على ملعب جيرونا اليوم الثلاثاء، في الدوري الإسباني.

ولكن أنشيلوتي توقع عودة الثنائي الفرنسي خلال المواجهة أمام ألميريا يوم السبت المقبل، قبل ملاقاة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا وبعدها المواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في المربع الذهبي لدوري أبطال اوروبا.

ومن المتوقع أيضا عودة المدافع النمساوي ديفيد الابا خلال مواجهة أوساسونا في السادس من أيار/مايو المقبل.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية: "بنزيما وكامافينجا سيغيبان وكذلك سيغيب داني سيباييوس للإيقاف، كامافينجا شارك في المباراة أمام سيلتا فيجو لكنه شعر ببعض الآلم، أتوقع مشاركتهما أمام ألميريا".

وأضاف: "فيرلاند ميندي والابا لن يشاركا، الابا يتعافى بشكل جيد ، ولا أعتقد أنه سيغيب عن نهائي كأس ملك إسبانيا".

وتعقيبا على حالة بنزيما ، أوضح أنشيلوتي "إذا تعافى سيشارك أمام ألميريا".