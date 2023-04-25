السيسي يهنئ الشعب بذكرى تحرير سيناء: يوم الكرامة الوطني حين استعادت مصر حقوقها المشروعة على ترابها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى شعب مصر بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال الرئيس السيسي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إن عيد تحرير سيناء يمثل يوم الكرامة الوطني، حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطني.

وأضاف: "تحية لأبناء هذا الشعب الذي بذل أغلى التضحيات، ولشهدائنا البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، ولقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته".

وتابع: "أتوجه بتحية الفخر والإجلال، للرئيس الراحل أنور السادات، الذي جسد بقراري الحرب والسلم قيم مصر الراسخة للأبد، التي تؤمن بالعدل والأمن والسلام. كل عام وأنتم بخير".