الاجتماع الرباعي في موسكو يناقش الخطوات الملموسة لتطبيع العلاقات التركية السورية

شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، انعقاد اجتماع لوزراء الدفاع في كل من تركيا وروسيا وسوريا وإيران.



وقالت وزارة الدفاع التركية، إن «الاجتماع الرباعي في موسكو، ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع العلاقات التركية السورية»، موضحة أنه «بحث سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم».



وأشارت الدفاع التركية إلى أن «الاجتماع الرباعي بحث سبل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».



من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عقد محادثات رباعية الأطراف بين وزراء دفاع روسيا الاتحادية، والجمهورية العربية السورية، وتركيا وإيران.



وأكدت الدفاع الروسية في بيانها أنه «تمت خلال الاجتماع مناقشة الخطوات العملية في مجال تعزيز الأمن في الجمهورية العربية السورية وتطبيع العلاقات السورية التركية».



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أشار البيان إلى أن المجتمعين «أولوا اهتماما خاصا لقضايا مواجهة جميع مظاهر التهديد الإرهابي، ومحاربة جميع الجماعات المتطرفة في سوريا».



وأضاف البيان: «بعد المحادثات، جدد الطرفان رغبتهما في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود من أجل العودة السريعة للاجئين السوريين إلى وطنهم».



وكانت مشاورات قد عقدت، مطلع الشهر الجاري، بين نواب وزراء خارجية كل من سوريا روسيا وإيران وتركيا، تمهيداً لعقد لقاء رباعي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، وذلك في إطار بحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.



وفي ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.



وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.