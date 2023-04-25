السويد تطرد 5 دبلوماسيين روس

أعلنت السويد اليوم الثلاثاء اعتزامها طرد خمسة دبلوماسيين روس.

وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم لشبكة "اس في تي" إنه سيتم طرد الدبلوماسيين، أن أفعالهم لا تتوافق مع وضعهم كدبلوماسيين.

وتم التواصل مع السفير الروسي لدى السويد وتم إبلاغه بأنه تمت مطالبة خمسة موظفين في سفارته بمغادرة البلاد، إلا أن السفير لم يرغب في التعليق على الأمر عندما طلبت منه الشبكة ذلك.

ووفقا للتقرير، طردت النرويج مؤخرا 15 دبلوماسيا روسيا وأجرت العديد من وسائل الإعلام الاسكندنافية تحقيقات في أنشطة تجسس يقوم بها دبلوماسيون روس، وبدأت بشكل تدريجي في نشر نتائجها.

وأفادت شبكة "اس في تي" بأن جهاز الاستخبارات السويدي "سابو" حذر أيضا من أن عددا كبيرا من الدبلوماسين الروس يعملون في الواقع لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية.