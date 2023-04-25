ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعها في بداية التعاملات

استردت أسعار العقود الآجلة للنفط خسائرها المبكرة في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بعد إعلان تحسن ثقة المستثمرين في ألمانيا بنسبة طفيفة خلال الشهر الحالي.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في تجمع أوبك بلس تعتزم خفض الإنتاج مجددا، في الوقت الذي تحسنت فيه توقعات الطلب على الوقود في الصين مما ساهم في تحسن أسعار النفط الخام.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 89ر0 دولار أي بنسبة 1ر1% إلى 76ر78 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 03ر1 دولار أي بنسبة 26ر1% إلى 49ر82 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.

استفادت أسعار الخام من التفاؤل بموسم السفر أثناء العطلة في الصين، حيث أشارت تقارير حجز تذاكر الطيران في الصين خلال عطلة عيد العمال الأسبوع المقبل، إلى تعافي السفر في الدول الآسيوية الأخرى، رغم أن أعداد المسافرين مازالت أقل من مستويات عام 2019 أي قبل جائحة فيروس كورونا المستجد .