جنوب إفريقيا تعلن وصول حافلتين تقلان رعاياها من السودان إلى الحدود المصرية

أعلنت جنوب إفريقيا عن وصول حافلتين تقلان رعاياها من السودان إلى الحدود المصرية، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.



وتسبب انزلاق السودان المفاجئ نحو الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، في تقطع السبل بآلاف الأجانب، ومن بينهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، مما دفع عدد من الدول إلى إجلاء مواطنيها.



وتجري العديد من جهود الإجلاء عبر بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، على بعد نحو 650 كيلومترا شمال شرقي الخرطوم.



من جانبها، كشفت وزارة الخارجية المصرية، أمس الاثنين، أنه تم إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان حتى الآن.



وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه «في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم يوم 24 أبريل الجاري، إجلاء 134 مواطنا مصريا بالسودان عبر الإجلاء الجوي».



وأشار إلى إجلاء 334 مواطنا من خلال الإجلاء البري، بالتنسيق مع السلطات السودانية.