افتتاح مجموعة النيل من بطولة BAL للسلة بمؤتمر صحفي بصالة حسن مصطفى

عقد المؤتمر الصحفي الافتتاحي لمجموعة النيل من الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL بصالة حسن مصطفى المغطاة بالقاهرة يوم الثلاثاء 25 ابريل بحضور كل منأمادو جالو فال، رئيس BAL، وهشام الحريري، رئيس المنطقة الخامسة من FIBA Africa، ومحمد عبد المطلب سليمان، نائب رئيس FIBA Africa ومدير مكتبNBA مصر، والدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

ورحب محمد عبد المطلب بالحضور، وبوجود BAL و FIBA Africa في مصر للعام الثالث، معتبرا ان إقامة مجموعة النيل في القاهرة عقب افتتاحمكتب NBA مصر خطوة جديدة في اطار نشر كرة السلة في القارة بصفة عامة ومصر بصورة خاصة. وأضاف سليمان ان مصر تمتلك البنية التحتية والمواهب والطموحاللازمين لنشر اللعبة. وشكر سليمان ممثلي وسائل الإعلام لتغطية البطولة ، ونقل للحضور تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

من جانبه قال أمادو فال إنه متحمس لانطلاق مباريات مجموعة النيل، مقدما شكره لشركاء BAL وللاتحاد المصري لكرة السلة، معتبرا ان بداية الموسم الثالث من BAL كانت رائعة للغاية في داكار، ومعربا عن ثقته في المزيد من النجاح بالقاهرة حيث ستتابع الجماهير كرة سلة على أعلى مستوى. وأضاف فال ان الفرق التي تشارك فيمجموعة النيل لديها طموحات كبيرة بالوصول للنهائيات التي تقام في عاصمة رواندا كيجالي، مشجعا الجماهير على الحضور لمتابعة مباريات مثيرة ومميزة. وأعرب فالعن سعادته بزيادة التغطية الإعلامية للبطولة لما يعادل ضعف العام الماضي، وعن التزام BAL بنشر كرة السلة الأفريقية عبر القارة وخارجها.

أما هشام الحريري رئيس المنطقة الخامسة من FIBA Africa فرحب بالحاضرين في مجموعة النيل، وقال انه بعد موسمين رائعين نسعى للمزيد من النجاح. وقالالحريري ان نسخة 2023 ستكون مختلفة بوجود فريقي الأهلي وسيتي أويلرز الذين يشاركان لأول مرة، مؤكدا ان البطولة ستكون مثيرة للغاية.